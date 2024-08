16-Jähriger kommt von der Straße ab und verletzt sich

Ein Unfall hat sich am Sonntag gegen 15.50 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Untermagerbein und Mönchsdeggingen ereignet. Ein 16-Jähriger befuhr die Staatsstraße mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Untermagerbein und kam aufgrund Unachtsamkeit nach rechts ins Bankett ab, wie die Polizei berichtet. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte ohne Fremdverschulden zu Boden. Hierbei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Den Angaben nach entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)

