Bauarbeiten in Mönchsdeggingen starten bald: Kanal wird erneuert

Plus Neben der notwendigen Kanalerneuerung geht es im Mönchsdegginger Rat auch um das neue Feuerwehrauto für die Wehr. Worauf die Kameraden dabei verzichten.

Schon im Juli hatte der Gemeinderat Mönchsdeggingen über die notwendigen Kanalerneuerungen im Kernort selbst sowie auch in Ziswingen und Merzingen beraten. Das beauftragte Ingenieurbüro schätzte damals die Gesamtkosten auf circa 1,8 Millionen Euro, um die aktuell größten Schäden zeitnah beheben zu können. Die Experten empfahlen gleichzeitig, zügig zu handeln, um noch in den Genuss der höchstmöglichen staatlichen Förderung zu kommen. Jetzt wurden das Submissionsergebnis nach erfolgter Ausschreibung vorgestellt.