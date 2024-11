Das Konzert des Gesangverein Mönchsdeggingen stand unter dem Motto "Musical Moments"

Kürzlich lud der Gesangverein Mönchsdeggingen Musikbegeisterte und Musicalfans zum Konzert ein. Die 1. Vorsitzende Stefanie Beck begrüßte die Gäste und versprach einen ganz besonderen Abend. Den Auftakt machte der Chor unter der Leitung von Julia Rabel mit den Liedern „Ich hätt getanzt heut Nacht“ und „Wäre das nicht wunderschön?“ aus dem Musical „My Fair Lady“, die von den Sängerinnen und Sänger schwungvoll interpretiert wurden. Humorvoll war die Aufführung von „Ascot Gavotte“ bei welchem der Chor den Flair des Pferderennens von Ascott in die Halle holte. Eine besonders emotionale Note setzte die ehemalige Chorleiterin des Vereins als Solistin mit „Chacun à son gout“ aus „Die Fledermaus“. Mit ihrer Darbietung von „Wishing You Were Somehow Here Again“ aus Phantom der Oper ließ sie das Publikum in die dramatische Atmosphäre dieses Musicals eintauchen. Ihre Interpretation von „Gold von den Sternen“ aus „Mozart“ sorgte für Gänsehautmomente. Mario Hurler begleitete sie am Klavier. Der Männergesangverein Bissingen (Leitung Roman Bauer) verzauberte das Publikum mit Klassikern aus Operette und Musical. Der Chor brachte unter anderem „Hereinspaziert“ aus „Der Schätzmeister“, den berühmten „Jägerchor“ aus „Der Freischütz“ zu gehör. Mit den Stücken „Die Schöne und das Biest“, und „Herr, ich folge Dir" aus "Sister Act" nahmen die Männer das Publikum mit in die moderne Welt der Musicals. Besondere Akzente setze der Xangverei mit „Ich wollte nie erwachsen sein“ aus dem Musical „Tabaluga“ und „Hinterm Horizont“ von Udo Lindenberg. Einen spritzigen Abschluss machte der Chor mit dem Medley aus „Mary Poppins“- darunter „Chim Chim Cherie", "Wenn ein Löffelchen voll Zucker“ und „Supercalifragilisticexpialigetisch“. Beide Chöre wurden von Sarah Bischof meisterhaft am Klavier begleitet. Die 2. Vorsitzende, Waltraud Voggenreiter, bedankte sich bei allen Mitwirkenden und Helfern. Das Publikum zeigte seine Begeisterung mit anhaltendem Applaus und ließ den Abend in festlicher Stimmung ausklingen.

