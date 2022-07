Mönchsdeggingen

21:29 Uhr

Großeinsatz für Feuerwehren bei Stadelbrand in Mönchsdeggingen

Rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehren löschten am Samstagabend eine brennende Scheune in Mönchsdeggingen.

Ein Stadel steht am Samstagabend in Mönchsdeggingen in Flammen. Die Feuerwehren verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergreift.

Von Verena Mörzl

Zu einem Großeinsatz in Mönchsdeggingen sind die Donau-Rieser Feuerwehren am Samstagabend gerufen worden. Dort stand ein Stadel in Flammen. Die Einsatzkräfte versuchten zu verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Haus übergriffen. In der Scheune lagerte viel Holz. Feuer am Samstagabend in Mönchsdeggingen Laut Einsatzleitung vor Ort konnte durch das schnelle Eingreifen der Mönchsdegginger Wehr Schlimmeres verhindert werden. Auch die spätere Zusammenarbeit mit den zusätzlich alarmierten Feuerwehren habe sehr gut funktioniert, sagte Einsatzleiter Thomas Fink vor Ort. Bürgermeisterin Karin Bergdolt betonte am Rande des Geschehens, wie wichtig die Ausbildung der Feuerwehrleute im Besonderen und der Atemschutzgeräteträgerinnen und -träger im Speziellen sei. Die Gemeinde stellte die Verpflegung der Einsatzkräfte sicher. Insgesamt waren rund 150 Männer und Frauen beteiligt. Die Feuerwehr löschte den brennenden Stadel. Foto: Dieter Mack Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Auch die Ursache für das Feuer ist laut Fink bislang noch unklar. Der Verkehr wurde im Ort umgeleitet.

