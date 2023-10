In Mönchsdeggingen brennen am Sonntag mehrere Mülltonnen

Die Feuerwehr rückt am Sonntag in Mönchsdeggingen wegen brennender Mülltonnen aus. Das Feuer beschädigt auch ein Fenster.

Die Feuerwehr Mönchsdeggingen ist am Sonntag gegen 17.20 Uhr mit 16 Einsatzkräften zu einem Brand in die Römerstraße ausgerückt. Aus bislang nicht geklärten Gründen entzündete sich eine Mülltonne, wobei das Feuer auf weitere Mülltonnen übergriff. Das berichtet die Polizei am Montag. Durch die Flammen wurde ein Fenster beschädigt. Die Bewohner konnten das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr bereits löschen, sodass der Schaden bis auf rund 1500 Euro begrenzt werden konnte. (AZ)