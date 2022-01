Zu schnell durch den Ort? Rat diskutiert Geschwindigkeitsüberwachung

Plus Geschwindigkeitsüberwachung und Tourismus: Diese Themen hat der Gemeinderat aus der Mönchsdegginger Bürgerversammlung mitgenommen. Was dazu besprochen wurde.

Gemeinderat Julian Faul hat schon häufiger beobachtet, wie schnell manche Autofahrer auf der Ortsdurchfahrt in Mönchsdeggingen unterwegs sind: "Die schießen da rein", sagte Faul. Auch andere Räte stimmten zu: Gefühlt seien viele Menschen auf der Albstraße zu schnell unterwegs. Deswegen hat sich das Gremium mit den Möglichkeiten einer Geschwindigkeitsüberwachung beschäftigt.