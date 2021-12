Zwei neue Feuerwehrfahrzeuge für das Südries

Plus Die Kommandanten der Ortsfeuerwehren Mönchsdeggingen und Untermagerbein stellen im Gemeinderat ihren Fahrzeug-Bedarf vor. Das Gremium fasst einen Beschluss.

Die Feuerwehren Mönchsdeggingen und Untermagerbein benötigen neue Feuerwehrfahrzeuge. Die Kommandanten der beiden Wehren stellten ihren Bedarf in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vor. Das Gremium beriet darüber und fasste einen Beschluss.