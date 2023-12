22 Pflegeplätze für Möttingen: Richtfest gefeiert

Im Wahlkampf schlägt Bürgermeister Timo Böllmann vor, in Möttingen eine Tagespflegeeinrichtung zu etablieren. Dank eines örtlichen Investors wird das Projekt realisiert.

Die Idee stammt aus dem Wahlkampf von Timo Böllmann im Jahr 2020. Als neues soziales Projekt hat der heutige Bürgermeister seinerzeit den Bau einer Tagespflegeeinrichtung in Möttingen vorgeschlagen, um die Angehörigen pflegebedürftiger Personen zu entlasten. Böllmann war vor seinem Wechsel in die Kommunalpolitik Leiter des Rot-Kreuz-Pflegeheimes in Donauwörth und wusste damit, welch großen Nachholbedarf es auf diesem Gebiet im Landkreis Donau-Ries gibt. Weil seine Kommune ein derartiges Vorhaben finanziell nicht alleine zu stemmen in der Lage war, hat Böllmann einen Investor gesucht und mit dem örtlichen Unternehmer Hans-Wilhelm Rauter auch einen gefunden. Rauter war bereit, das benötige Gebäude auf eigene Kosten mit Zuschüssen des Freistaates Bayern, der Gemeinde und des Landkreises auf dem früheren Sportplatz nahe des Kindergartens zu bauen. Betrieben wird die Einrichtung vom Diakonischen Werk. 22 Pflegeplätze sollen nach derzeitigem Stand in etwa einem Jahr zur Verfügung stehen.

Vor Kurzem fand das Richtfest für den 360 Quadratmeter großen Holzbau statt, bei dem neben den Bauleuten auch die lokale Politik vertreten war. Den Weg zu den Zuschusstöpfen des Freistaates Bayern hat der CSU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler geebnet. Aus dem Förderprogramm „PflegesoNah“ des bayerischen Gesundheitsministeriums fließen nach Angaben Facklers Mittel in Höhe von 550.000 Euro. Die Tagespflege sei ein immer wichtiger werdender Teil innerhalb der Gesellschaft, sagte der Abgeordnete, der ganz besonders Wilhelm Rauter für dessen Investitionsbereitschaft dankte.

22 Tagespflegeplätze für Möttingen

Landrat Stefan Rößle betonte, eine Tagespflege mache eine Kommune attraktiv. Weil der Kreistag die große Bedeutung der Tagespflege erkannt habe, fördere der Landkreis derartige Einrichtungen mit 5000 Euro pro neu geschaffenem Pflegeplatz. Im Fall Möttingen entspreche dies einem Gesamtvolumen von 110.000 Euro. Weiter verwies Rößle auf die derzeit bestehenden 131 Tagespflegeplätze im gesamten Kreis. Diese Zahl genüge freilich nicht, um den Bedarf nur annähernd zu decken.

Der Geschäftsführer der Diakonie Donau-Ries, Johannes Beck, sprach in seinem Grußwort von einem erfreulichen Anlass. Mit dem Investor habe es von Beginn an Spaß gemacht zusammenzuarbeiten und ein soziales Projekt für die ältere Generation entstehen zu lassen. Eine Tagespflege sei deshalb so wichtig, weil nicht nur die Angehörigen entlastet würden, sondern die Seniorinnen und Senioren auch einen strukturierten Tagesablauf erhielten. Als einen Beitrag zur Devise der Pflegebranche „ambulant vor stationär“ sieht der Seniorenbeauftragte der Gemeinde, Dr. Andreas Becker, das neue Projekt. Der traditionelle Richtspruch der Zimmerleute rundete das Richtfest ab.