65-jähriger Wohnwagenfahrer ohne Führerschein in Möttingen angehalten

Die Polizei hält bei einer Verkehrskontrolle in Möttingen einen Senior an, dessen Wohnwagen keine Zulassung hat. Außerdem fährt er ohne Führerschein.

Ein 65-jähriger Wohnwagenfahrer ist am Dienstagnachmittag in Möttingen von der Polizei angehalten worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Senior gegen 14 Uhr in seinem Kleintransporter mit Wohnwagenanhänger auf der Romantischen Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er für den Wohnwagenanhänger keine Zulassung nachweisen konnte: An dem Wohnwagen war kein Kennzeichen angebracht.

Der Fahrer hatte den Wohnwagen zuvor in Ellwangen erworben und wollte ihn ohne Zulassung und Versicherung bis in seinen 80 Kilometer entfernten Heimatort fahren. Der Senior muss nun mit einer Anzeige rechnen. (AZ)