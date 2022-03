Abwasserleitung von Lierheim "zerrissen"

Plus Die Möttinger müssen eine neue Leitung vom Ortsteil Lierheim zur zentralen Kläranlage legen. Der Bypass wird für die Gemeinde teuer.

Die Gemeinde Möttingen hat ein Problem mit der in den 1960er-Jahren gebauten Abwasserdruckleitung vom Ortsteil Lierheim zur zentralen Kläranlage. Diese habe es "zerrissen", wie es Bürgermeister Timo Böllmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung etwas drastisch formulierte.