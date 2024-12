Adventsmarkt der Hermann-Keßler-Schule Möttingen begeistert Besucher

Kürzlich fand in der Hermann-Keßler-Schule in Möttingen der alljährliche Adventsmarkt statt, der zahlreiche Besucher aus der Region anzog. Ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt wurde am Samstagnachmittag angeboten. Im festlich geschmückten Gebäude lockten vielfältige Verkaufsstände mit handgefertigten Geschenken, weihnachtlichen Leckereien – von gebrannten Mandeln und Würstchen bis hin zu Kaffee und Kuchen, der vom Elternbeirat beigesteuert wurde – sowie kunstvollen Dekorationsartikeln. Die Gäste konnten bei einem heißen Getränk verweilen und das bunte Angebot entdecken. Für die jüngsten Besucher gab es zahlreiche Mitmachaktionen, die großen Anklang fanden. Ein Höhepunkt des Nachmittags war der Besuch des Nikolaus, der mit einem fröhlichen „Ho, ho, ho!“ nicht nur die Kinderherzen höherschlagen ließ, sondern auch bei den Erwachsenen für Begeisterung sorgte. Musikalische Darbietungen des Posaunenchors aus Möttingen untermalten die vorweihnachtliche Stimmung ebenso wie die Beiträge des musikalischen Schulkollegiums. Der Förderverein der Hermann-Keßler-Schule und die gesamte Schulfamilie sind stolz auf den Erfolg des Marktes, der sowohl für die Schulgemeinschaft als auch für die Besucherinnen und Besucher eine gelungene Einstimmung auf die Adventszeit war. Zahlreiche Aussteller haben sich auch in diesem Jahr wieder beteiligt und mit ihren Angeboten das bunte Treiben bereichert. Der Adventsmarkt zeigte einmal mehr, wie wichtig gemeinschaftliche Veranstaltungen für den Zusammenhalt und die Förderung des sozialen Miteinanders sind. Der Förderverein bedankt sich bei allen Helfern, Ausstellern und Gästen und freut sich schon auf die nächste Ausgabe des Marktes im kommenden Jahr.

