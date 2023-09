Autofahrer beschädigt Gartenmauer und flüchtet

Der Unbekannte verursachte einen vierstelligen Sachschaden. Die Polizei in Nördlingen sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Autofahrer hat in Möttingen eine Gartenmauer angefahren. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Dienstag im Bautenbachweg. Der Unbekannte blieb mit seinem Fahrzeug an der Gartenmauer hängen und verursachte einen Sachschaden von rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nördlingen, Telefon 09081/295611, zu melden. (AZ)