Autofahrer beschmiert Tanksäule in Möttingen mit Lack

Ein Autofahrer hat am Sonntagnachmittag eine Tanksäule in Möttingen beschmiert. Laut Polizeibericht bemalte der 36-Jährige beim Tanken die Zapfsäule mit Lack, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand. Anschließend zahlte er seine Rechnung und fuhr davon. Ein Mitarbeiter der Tankstelle beobachtete die Tat und notierte sich das Kennzeichen. Der Täter konnte ermittelt werden – er erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)