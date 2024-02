Autofahrerin rutscht bei Auffahrunfall in Möttingen in den Graben

Auf der Romatischen Straße kommt es zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Dienstag in Möttingen einem Auto aufgefahren. Laut Polizeibericht stockte der Verkehr gegen 7.30 Uhr. Das erkannte die Autofahrerin jedoch zu spät und fuhr dem Auto vor ihr auf, sodass sie dabei in den Graben rechts der Fahrbahn rutschte.

Eine weitere Autofahrerin erkannte die Situation ebenfalls zu spät und kollidierte mit dem Auto der 22-Jährigen. Bei dem zweiten Unfall wurden die Beteiligten leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt 12.000 Euro. (AZ)