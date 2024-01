Böller in Baum geworfen: Weide brennt in Möttingen ab

Ein 61-Jähriger entdeckt in Möttingen einen brennenden Baum. Kinder haben in dem ausgehöhlten Baum mehrere Böller gezündet.

Ein Baum ist am Mittwochnachmittag in Möttingen abgebrannt. Nach Angaben der Nördlinger Polizei entdeckte ein 61-jähriger Mann gegen 17.30 Uhr den brennenden Baum im Bereich des Bachwegs. Weitere Ermittlungen ergaben, dass drei Kinder im Alter zwischen elf und 13 Jahren "Chinaböller" in die hohle Weide geworfen haben sollen. Die Möttinger Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. (AZ)