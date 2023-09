Die B25 wird bei Möttingen für ein Wochenende voll gesperrt

Die B25 soll einmal dreispurig werden. Noch fehlt der Abschnitt zwischen der Grosselfinger Kreuzung und Möttingen. Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung nötig.

Im Zuge des dritten Bauabschnitts wird die momentan zweistreifige Fahrbahn auf einer etwa 1,4 Kilometer langen Strecke zwischen der Grosselfinger Kreuzung und Möttingen auf drei Fahrstreifen aufgeweitet. Der Anbau des dritten Fahrstreifens erfolgt analog zum bereits fertiggestellten Bauabschnitt 1 des Bundesstraßenausbaus an der Richtungsfahrbahn Nördlingen. Somit soll ein sicherer Überholabschnitt mit etwa 1,3 Kilometer Länge in Fahrtrichtung Nördlingen entstehen.

Um mit den Arbeiten termingerecht beginnen zu können, wurden im Vorfeld der Arbeiten archäologische Untersuchungen entlang der Ausbaustrecke durchgeführt. Diese konnten in der KW37 fertiggestellt und der Streckenabschnitt für den Bau freigegeben werden.

Anbau an der B25 bei Möttingen muss sich setzen

Am Montag, 9. Oktober, beginnen die eigentlichen Arbeiten zum dreistreifigen Ausbau mit dem Abtrag der Humusschicht im Bereich der Verbreiterung, wie das Staatliche Bauamt in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Im Anschluss werde die bestehende Böschung treppenartig abgegraben, um eine optimale Verbindung zum neuen Unterbau zu schaffen. Zusätzlich werden sogenannte Setzungspegel (Rohre, an denen man sieht, wie weit sich der Untergrund setzt) entlang der Strecke eingebaut, um die Setzungen im Laufe der darauffolgenden Monate zu kontrollieren.

Anfang Dezember werde die sogenannte Überlastschüttung im Bereich des Anbaus aufgebracht, die sowohl den späteren Unterbau, als auch die Last zur Setzung des Untergrundes darstellt. Damit der Untergrund ausreichend verfestigt ist, bleibt diese Schüttung fünf Monate, etwa bis Anfang Mai 2024, liegen, bevor die Arbeiten mit dem Aufbringen der Frostschutzschicht weitergeführt werden. Die Asphaltschichten werden laut der Mitteilung in einer Sperrung in den Pfingstferien 2024 hergestellt und im Anschluss wird die Strecke nach Beendigung (Markierung usw.) für den Verkehr freigegeben.

B25 wird voll gesperrt

Um den Ausbau auf drei Fahrstreifen größtenteils unter Verkehr bauen zu können, müsse die Fahrbahn der Bundesstraße 25 eingeengt werden. Das Aufstellen der hierfür notwendigen Betongleitwand und die Ummarkierung der Fahrbahn sei nur unter einer Vollsperrung der Bundesstraße 25 möglich. Diese werde zwischen Samstag, 7. Oktober, und Sonntag, 8. Oktober, durchgeführt. Anschließend könne der Verkehr bis zu den Pfingstferien 2024 ohne weitere Sperrungen die Baustelle passieren.

Eine Umleitung erfolgt laut Staatlichem Bauamt von Donauwörth aus kommend über die St2221 nach Fessenheim und von dort aus über die St2213 nach Nördlingen sowie in umgekehrter Richtung. Diese Umleitungsstrecke werde für beide Fahrtrichtungen ausgeschildert sein. Die Grosselfinger Kreuzung ist von der Sperrung nicht betroffen, heißt es weiter.

Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Beeinträchtigungen.