Dieb öffnet Beifahrertür und klaut Handy

Ein Mann steht mit seinem Auto am Bahnübergang. Da öffnet ein Unbekannter die Beifahrertür und nimmt das Handy des Fahrers.

Einen ungewöhnlichen Fall meldet die Polizei: In Möttingen musste ein 36 Jahre alter Autofahrer am Sonntag, gegen 18.30 Uhr, am Bahnübergang verkehrsbedingt anhalten. Wie die Beamten mitteilen, wurde plötzlich die Beifahrertür geöffnet. Ein Unbekannter stahl das Handy des 36-Jährigen.

Täter fuhr in einem silbernen BMW davon

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und kräftig, mit extrem kurz rasierten Haaren. Der Dieb stieg anschließend als Beifahrer in einen silberfarbenen Pkw BMW und fuhr davon. Der BMW soll eine Zulassung mit einem „DON“-Kennzeichen gehabt haben. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dieser Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)