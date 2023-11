Hallenbau Seiler in Möttingen schließt: Das sind die Gründe

Plus Das Unternehmen aus dem Ries hat Hallen errichtet. Im kommenden Jahr ist damit nun Schluss, und nicht nur Selina Seiler muss sich eine neue Stelle suchen.

Der Handwerksbetrieb Hallen- und Gewerbebau Seiler in Möttingen schließt Ende Mai kommenden Jahres für immer seine Pforten. Davon betroffen sind rund 20 feste Mitarbeiter und einige Aushilfskräfte. „Ich hätte gerne noch ein paar Jahre weitergemacht. Es geht aber nicht“, erklärt Firmenchef Reinhard Seiler im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Ich finde keine Leute mehr.“ Der 59-Jährige ist emotional angefasst, wenn er schildert, wie alles gekommen ist. Das Bedauern über die bevorstehende Betriebsschließung ist groß. Auch bei Tochter Selina, die vor sieben Jahren eingestiegen ist und als Prokuristin arbeitet. Allzu gerne hätte der Vater ihr zu gegebener Zeit die Firma übergeben. Jetzt muss auch sie sich neben den übrigen Beschäftigten eine neue Stelle suchen.