Hecke in Möttingen brennt wegen umherfliegendem Feuerwerk

In der Silvesternacht brennt eine Hecke in Möttingen. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen, da Anwohner den Brand bereits gelöscht hatten.

In der Silvesternacht ist eine Hecke in Möttingen in Brand geraten. Die Polizei vermutet, dass der Teil der Tujahecke durch umherfliegende Funken, Böller oder Raketen Feuer gefangen habe. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen, da das Feuer von Anwohnern selbstständig gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. (AZ)