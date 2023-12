Junge Union Donau-Ries nimmt die Themen Bauen und Wohnen in den Fokus

Kreisverband der Jungen Union Donau-Ries setzt auf ganzheitlichen Ansatz. Dazu treffen sich die Nachwuchspolitiker bei zwei Veranstaltungen.

Der Kreisverband der Jungen Union Donau-Ries hat sich in zwei informativen Veranstaltungen intensiv mit den Themen Bauen und Wohnen im ländlichen Raum auseinandergesetzt. Die Podiumsdiskussion "Aus fürs Haus?" in Möttingen sowie die Veranstaltung "Kalte Nahwärme – Wärmeversorgung mal anders" in Nördlingen boten in diesem Jahr einen umfassenden Einblick in die aktuellen Herausforderungen und Perspektiven, teilt der Kreisverband in dieser Woche mit.

Im Mai versammelte die Junge Union Donau-Ries Experten aus verschiedenen Bereichen in Möttingen zum Thema "Aus fürs Haus? Ist der Traum vom Eigenheim ausgeträumt oder nicht?" Die Podiumsdiskussion lockte zahlreiche Besucher an, darunter viele junge Menschen, die sich mit den aktuellen Herausforderungen und Perspektiven des Wohnungsbaus im ländlichen Raum auseinandersetzen wollten. Die Diskussion umfasste eine breite Palette an relevanten Themen für Bauwillige und Interessierte. Von der aktuellen Situation auf dem Immobilienmarkt über die Finanzierung von Baustandards bis hin zur Förderung von Bauprojekten – die Experten beleuchteten die vielschichtigen Aspekte und boten konkrete Lösungsansätze.

Wie funktioniert kalte Nahwärme?

Im Oktober stand die innovative Wärmeversorgung im Fokus der Veranstaltung in Nördlingen. Die Junge Union Nördlingen informierte unter dem Motto "Kalte Nahwärme – Wärmeversorgung mal anders" im Pfarrsaal St. Salvator über ein wegweisendes Konzept, das bereits erfolgreich in der Gemeinde Höchstädt im Landkreis Dillingen umgesetzt wurde. Die Veranstaltung bot nach Angaben der JU nicht nur einen Impulsvortrag von Stefan Stölzle, Kommunalbetreuer der Lechwerke AG, sondern ermöglichte auch eine intensive Diskussion über die Möglichkeiten und Herausforderungen dieser neuen Form der Wärmeversorgung. Die Teilnehmer zeigten großes Interesse und stellten viele Fragen, die von Stefan Stölzle ausführlich beantwortet wurden.

Beide Veranstaltungen verdeutlichen das Engagement der Jungen Union Donau-Ries für eine umfassende Betrachtung von Themen rund um Bauen und Wohnen. Die Podiumsdiskussion in Möttingen lieferte einen Beitrag zur Diskussion über Herausforderungen und Perspektiven im ländlichen Wohnungsbau, während die Veranstaltung in Nördlingen den Fokus auf innovative Wärmeversorgung legte.

Mit diesen Veranstaltungen wollte die Junge Union Donau-Ries ein Zeichen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Politik im Bereich Bauen und Wohnen setzen. Die Diskussion über realistische Planung, Finanzierung, regionale Wertschöpfung und innovative Ansätze werde weiterhin aktiv vorangetrieben, um konkrete Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu finden. (AZ)