Möttingen

vor 38 Min.

Möttinger Frühjahrsmarkt fällt heuer aus

Plus Nachdem die Resonanz zuletzt nachgelassen hatte, will der Gewerbeverband ein neues Konzept entwickeln. Wo sich die Möttinger präsentieren wollen.

Von Bernd Schied

Der Gewerbeverband „ Möttingen macht’s“ will den viele Jahrzehnte lang veranstalteten Frühjahrsmarkt nicht ganz in der Versenkung verschwinden lassen. Derzeit arbeite man an einem neuen Konzept, sagte Vorsitzender Timo Bissinger bei der Jahresversammlung im Gasthaus „Zur Hall“. Die Resonanz in der Bevölkerung, aber auch bei den Betrieben, habe in jüngster Vergangenheit spürbar nachgelassen. Deshalb seien die Verantwortlichen gefordert, neue Ideen zu entwickeln, um die Veranstaltung auf neue Beine zu stellen. Er hoffe, dass dies auch gelinge, so Bissinger. Er wolle dabei die Gemeinde Möttingen ins Boot holen und sie um Unterstützung bitten. In diesem Jahr werde es keinen Markt geben.

Der Vorsitzende äußerte sich zuversichtlich, dass auch die rund 30 Mitglieder wieder Lust bekämen, aktiv mitzuhelfen, um den Markt weiter bestehen zu lassen. Fest entschlossen ist der Gewerbeverband laut Bissinger, sich auf mit einer eigenen Halle auf der nächsten Donauries-Ausstellung in Nördlingen zu präsentieren. Dies sei eine gute Gelegenheit, der breiten Öffentlichkeit die Möttinger Gewerbe- und Handwerksbetriebe mit ihren vielfältigen Angeboten zu präsentieren, die auf jeden Fall genutzt werden sollte. Bürgermeister Timo Böllmann sagte zu, seitens der Gemeinde dem Gewerbeverband bei der Neuausrichtung so gut es gehe unter die Arme zu greifen. Er würde sich freuen, wenn dies gelänge. Der Bürgermeister begrüßte die Absicht, nach mehr als 20 Jahren neue Ideen entwickeln zu wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen