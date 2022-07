Möttingen

vor 19 Min.

Vom Glück, den richtigen Beruf gefunden zu haben

Plus Die Rektorin der Hermann-Kessler-Schule, Gabriele Allgayer-Pfaff, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Lehrerin wollte sie schon in der Grundschule werden.

Von Peter Urban

Es war ein bewegender Abschied, bei dem einige Tränen verdrückt wurden: Gabriele Allgayer-Pfaff, Rektorin und Fachbereichsleiterin des Bereiches Kinder und Jugendliche am Möttinger Förderzentrum der Hermann-Kessler-Schule, ist von der Schulfamilie in den Ruhestand verabschiedet worden. Zehn Jahre war sie in Möttingen. Zuvor hatte Allgayer-Pfaff 27 Jahre im Förderzentrum der St.-Georg-Schule in Nördlingen gearbeitet, zehn Jahre davon als Konrektorin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen