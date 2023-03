Wurde falsch gebaut? Es gibt Kritik am neuen Dorfplatz von Munzingen

Plus Bei der Bürgerversammlung im Wallersteiner Ortsteil geht es um den Biber und den neuen Dorfplatz. Bei dem sei einiges falsch gemacht worden, heißt es.

Es gibt Entwicklungen, die treffen am Ende alle in der Gemeinde Wallerstein – selbst Bürgerinnen und Bürger, die unmittelbar nichts damit zu tun haben. Das wurde bei der Bürgerversammlung im Ortsteil Munzingen deutlich. Zweiter Bürgermeister Georg Stoller informierte die Besucherinnen und Besucher dort über verschiedene Herausforderungen, mit denen sich die Marktgemeinde derzeit konfrontiert sieht.

Ein Beispiel ist die Verspätung bei der Auszahlung der Zuschüsse für die Kanalsanierungen. Sie ist einer der Gründe dafür, dass die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde steigt und mit 865 Euro auch über der Durchschnittsverschuldung von 561 Euro im Landkreis liegt. Die Baukosten sind zudem deutlich gestiegen. Dies und die Erfahrung, dass in anderen Orten Bauplätze wieder zurückgegeben werden, führt dazu, dass aktuell keine weiteren Bauplätze in der Marktgemeinde ausgewiesen werden.

Eine neue Kitagruppe ist in Wallerstein notwendig

Es gibt deutlich mehr Kinder im Ort. Dieser an sich erfreuliche Zuwachs macht allerdings die Einrichtung einer neuen Gruppe erforderlich. Die Kosten seien aus Erfahrungswerten mit rund einer Million Euro anzusetzen, so Stoller. Eine weitere Herausforderung werde es sein, qualifiziertes Personal zu finden. Für alle Wallersteiner sehr positiv sei der Neubau des Hallenbades in Nördlingen. "Wir zahlen nicht direkt mit", so Stoller, "aber unsere Kinder profitieren davon. Kinder müssen wieder schwimmen lernen."

Munzinger Themen sind die Biberschäden und der Dorfplatz. "Der Biber ist ein Thema", so Stoller. Er schildert die Schäden am Steinbach. Die Sanierung mit Flussbausteinen soll die Dämme festigen und den Biber vor weiteren "Baumaßnahmen" abhalten. Die weitergehende Sanierung des Steinbachs bis zum Sportplatz sei mit dem Wasserwirtschaftsamt bereits abgesprochen und werde nach dem Sommer erfolgen, so die Antwort auf eine Bürgerfrage. Die notwendigen Maßnahmen werden gefördert.

Der Platz bei der Wasserspindel am Steinbach sehe verheerend aus, meinte ein Besucher der Bürgerversammlung von Munzingen. Foto: Gitte Händel

Am 3. und 4. Juni wird der neu gestaltete Dorfplatz feierlich eingeweiht. Aktuell gebe es Nachforderungen vonseiten der Genehmigungsbehörden, da bei den Bauarbeiten einiges falsch gemacht worden sei. So seien die Fugen bei der Pflasterung zu groß. Die Steineinfassungen an den Bäumen seien auch nicht zulässig und müssten wieder entfernt werden. Der Marktgemeinde entstehen dadurch aber keine Kosten, die habe die Baufirma zu tragen, die die Richtlinien nicht eingehalten habe. Auf den Hinweis, dass der Platz bei der Wasserspindel am Steinbach verheerend aussehe, antwortete Stoller, dass eine Verbesserung bis zur Einweihung vorgesehen sei.

Stoller bedankte sich bei Verwaltung und Gemeinderäten für die gute Zusammenarbeit trotz der schwierigen Monate und der langen Personalausfälle. Seine Ankündigung, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren, wurde mit Applaus quittiert. Wahltermin ist der 18. Juni 2023.