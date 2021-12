5000 Euro Schaden bei Unfallflucht in Munningen

Ein geparktes Auto ist in Munningen angefahren worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein geparkter Pkw ist am Dienstag zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr in der Raiffeisenstraße in Munningen, auf Höhe der Hausnummer 14, angefahren worden. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer streifte laut Polizeibericht den Mercedes am linken hinteren Kotflügel und der Stoßstange und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Seinen Pflichten als Unfallverursacher kam er nicht nach und flüchtete. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu dem Unfall unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)