Munningen

vor 52 Min.

Die Abwassergebühr steigt in allen Munninger Ortsteilen

In Munningen, Schwörsheim und Haid kostet der Kubikmeter Abwasser künftig 2,50 Euro, statt bisher 2,40 Euro.

Plus In der Gemeinde werden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Außerdem gibt es Pläne für neue Baugebiete in Schwörsheim und Laub.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

In allen Munninger Ortsteilen steigen ab dem kommenden Jahr die Abwassergebühren. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. In Munningen, Schwörsheim und Haid kostet der Kubikmeter künftig 2,50 Euro, statt bisher 2,40 Euro. In Laub steigt der Preis von 1,90 auf 2,35 Euro. Die Sätze ergeben sich aus einer Neukalkulation, die von 2023 bis 2026 Bestand hat. Matthias Xalter von der Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen hatte zuvor die Zahlen ausführlich erläutert, die von den Gemeinderatsmitgliedern ohne große Diskussion zur Kenntnis genommen wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen