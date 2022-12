Munningen

vor 37 Min.

30 mal 30 Meter großes Bauwerk der Römer in Munningen entdeckt

Mit modernster Technik erkundeten im Frühjahr Wissenschaftler in Munningen ein Gebäude aus der römischen Epoche.

Plus In Munningen wurde ein Bauwerk aus der Römerzeit gefunden. Vielleicht diente es als Übernachtungsstation für Reisende. Die mussten dort offensichtlich nicht frieren.

Von Werner Paa Artikel anhören Shape

Wenn vor wenigen Jahrzehnten von der Archäologie die Rede war, dachte man wohl in erster Linie an die herkömmliche Ausgrabung mit dem Spaten. Mittlerweile bedient sich die Wissenschaft aber verschiedener geophysikalischer Methoden, die Einblicke in den Boden ermöglichen, ohne einen Eingriff vorzunehmen. Bei günstigen Bedingungen zeichnen sich Mauerzüge, Gräben oder Gruben ab, die eine Beurteilung eines Bodendenkmals ermöglichen. Dadurch können heute Erkenntnisse gewonnen werden, die früheren Forschern verborgen bleiben mussten.

