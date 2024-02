Amerdingen

vor 18 Min.

Interesse an Nahwärme in Amerdingen und Bollstadt wächst langsam

In Amerdingen und Bollstadt soll ein Nahwärmenetz aufgebaut werden. Dazu sind allerdings mehr Interessenten notwendig.

Plus Bislang gibt es in Bollstadt 69 positive Stimmen gegenüber einem Nahwärmenetz, in Amerdingen 79. Anschlusskosten, Grundgebühr und Energiequelle stehen fest.

Von Friedrich Wörlen

In Amerdingen und Bollstadt könnte ein Nahwärmenetz entstehen, wenn sich ausreichend Bürgerinnen und Bürger für das Projekt finden. Das Interesse scheint zumindest grundsätzlich da zu sein, denn die Amerdinger Mehrzweckhalle war während der Informationsveranstaltung "Nahwärme und Kostenbeteiligung der Bürger im Zuge der Kanalsanierung" voll besetzt.

Zum Nahwärme-Projekt referierte Peter Veh von der Firma ONV (Oberliezheimer Naturenergie Veh). Nach Präsentationen in beiden Orten, bei denen es um die "Interessenbekundung" gegangen war, ging es dieses Mal um die ernsthafte, gleichwohl noch unverbindliche "Absichtserklärung" der potenziellen Anschlussnehmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen