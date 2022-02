Neresheim

vor 37 Min.

Die neue Pfarrerin in Neresheim wird ins Amt eingesetzt

Plus Rebekka Scheck ist mit ihrem Mann und den beiden Kindern aufs Härtsfeld gezogen. Was ihr erstes Ziel als Pfarrerin in Neresheim ist.

Von Viktor Turad

Das Profil ihrer künftigen Kirchengemeinden sagt ihr zu, ihre neue Heimat gefällt ihr: Am Sonntag wird Rebekka Scheck offiziell als Pfarrerin in Neresheim und Schweindorf ins Amt eingesetzt. Die Investitur durch Dekan Ralf Drescher findet im Rahmen eines Festgottesdienstes um 14.30 Uhr pandemiededingt in der Carl-Bonhoeffer-Halle in Schweindorf statt. Die Geistliche wechselt vom Bodensee aufs hintere Härtsfeld.

