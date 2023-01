Lkw-Fahrer beschädigt Auto und fährt weiter

Ein Lkw-Fahrer flüchtet nach einem Unfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unfallflüchtiger Lkw-Fahrer hat nach Angaben der Polizei am Dienstag zwischen 10 Uhr und 14 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro in Neresheim verursacht. Dabei beschädigte der Fahrer oder die Fahrerin einen in der Karl-Bonhoeffer-Straße abgestellten Citroen. Hinweise zu dem Unfall nimmt der Polizeiposten Neresheim unter Telefon 07326/919001 entgegen. (AZ)

