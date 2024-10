Krankenhausreform im Landkreis Donau-Ries: Das ändert sich für die Patienten

Mit einer gewissen Skepsis ist auch im Landkreis Donau-Ries zuletzt beobachtet worden, was im Berliner Gesundheitsministerium in Sachen Krankenhäuser diskutiert wurde. Mancher fürchtete gar, dass Kliniken im Kreis geschlossen werden müssten. Jetzt steht fest, was Minister Karl Lauterbach plant, der Bundestag hat seine Reformpläne verabschiedet. Doch welche Auswirkungen hat die Reform für Patienten im Landkreis Donau-Ries? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Martina Bachmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stefan Rößle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis