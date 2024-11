Regelung für Pflanztröge in Oettingen - Bauausschuss trifft Entscheidung

Der Oettinger Bauausschuss hat sich in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung erneut mit den Blumentrögen am Marktplatz beschäftigt. In einer vergangenen Ausschusssitzung hatte das Gremium den Antrag eines Gastronomen abgelehnt, der auf dem Marktplatz zur Abgrenzung seines Bewirtungsraumes eigene Pflanztröge aufstellen wollte. Diese seien nicht passend und würden sich nicht ins Gesamtbild einfügen, so der Tenor in der damaligen Sitzung.

Mittlerweile sei bekannt geworden, dass einige Gewerbetreibende direkt an ihren Hauswänden zusätzliche Tröge aufgestellt haben. Diese könne man tolerieren, da die Tröge direkt an den Hauswänden und nicht auf der öffentlichen Fläche stehen, so das Gremium. Allerdings stellt Bürgermeister Thomas Heydecker klar, dass „alles, was im öffentlichen Raum aufgestellt wird, im Vorfeld mit der Stadtverwaltung abgestimmt werden muss“.