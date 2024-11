Gerhard Becks neues Buch wirft Licht auf den Bauernkrieg 1525 im Ries

Der Verein „Rieser Kulturtage e. V.“ stellt zusammen mit den Rieser Museen, Archiven und Bildungseinrichtungen das herannahende neue Jahr 2025 unter das Gedenken an den Bauernkrieg, der im Frühjahr 1525 auch im Ries begann. Auf der Grundlage der "Memminger Artikel" forderte das Landvolk unter anderem Freiheit von der Leibeigenschaft und Mitbestimmung bei Entscheidungsprozessen. Am 7. Mai 1525 wurde bei Ostheim das Bauernheer von einer Truppe des Ansbacher Markgrafen angegriffen. Es kamen mehrere Hundert Aufständische ums Leben. Wichtige weitere Schauplätze im Ries und seiner Umgebung waren Deiningen, Bopfingen, Nördlingen, Oettingen und Auhausen, die Gegend um Ellwangen, sowie das angrenzende fränkische, damals markgräflich ansbachische Gebiet.

Gerhard Beck, Vorsitzender des Vereins und Autor von lokalhistorischen Chroniken, hat in seinem Buch „„Aufrürig undt ungehorsam - Der Bauernaufstand 1525 im Ries und seiner Nachbarschaft“ auf über 200 Seiten die Ereignisse im Frühjahr 1525 im Ries und der Nachbarschaft nach neustem Kenntnisstand zusammengefasst und erklärt. Abbildungen des Gedenkschauspiels vor 100 Jahren in Ostheim, historische Karten und Bilder von Schriftzeugnissen und wichtigen Plätzen, sowie eine Liste der betroffenen Ortschaften, eine Liste mit über 200 Namen von Aufständischen, Herrschern und Feldherrn ergänzen die Dokumentation. Literatur- und Quellenverzeichnis runden das Werk ab.

Gerhard Beck wird das Buch am Dienstag, 26. November, vorstellen und über den Bauernkrieg in unserer Gegend berichten. Dr. Ludwig Spaenle, ehemaliger Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus, sowie für Wissenschaft und Kunst, aktuell in seiner Funktion als Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe der Bayerischen Staatsregierung immer wieder im Nordostries anzutreffen, sowie dem westmittelfränkischen Raum nach eigener Aussage persönlich verbunden, wird ein Grußwort sprechen, ebenso der schwäbische Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. Das Buch ist bereits jetzt bei Bücher Lehmann in Nördlingen für 25 Euro erhältlich. Die Buchpräsentation mit Vortrag in der Auhauser Mehrzweckhalle beginnt um 19 Uhr. Dazu sind alle historisch Interessierten herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.