Warum der Standort des neuen Frauenhauses nicht verheimlicht wird

Der Herbst hat zwar Einzug in der Region gehalten, doch die orangefarbenen Schleifen an den Spaten, mit denen symbolisch ein Baum im Garten des neuen Frauenhauses gepflanzt wurde, waren nicht einfach eine Herbstdeko. Denn Orange ist die Farbe einer UN-Kampagne und soll eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen symbolisieren. Davon ist die Gesellschaft noch weit entfernt. Im Gegenteil: Bundesweit ist 2023 die häusliche Gewalt um 6,5 Prozent gestiegen. Doch das neue Frauenhaus in Nördlingen soll nicht versteckt werden – der Standort wird nicht, wie bei vielen anderen Häusern, geheim gehalten.

Jan-Luc Treumann