Neuer Gemeinderat von Kirchheim nimmt Arbeit auf - Verpflichtung und Ehrungen

In der Gemeinde Kirchheim ist der neue Gemeinderat im Amt. Bürgermeister Danyel Atalay hat in der jüngsten Sitzung die am 9. Juni erstmals gewählten Rätinnen und Räte per Handschlag „verpflichtet“, wie es die Gemeindeordnung in Baden-Württemberg vorsieht. Das Gremium besteht wie bisher aus zwölf Mitgliedern. Die Hälfte davon ist neu. Gleichzeitig hat der Rathauschef die ausgeschiedenen verabschiedet und ihnen für ihr Engagement gedankt.

Neu im Ratsgremium sind Manuel Hauber-Franken, Tamara Epple, Johannes Hiesinger, Marco Kleebauer, Stefan Bauer und Florian Faas. Wiedergewählt wurden Johannes Strauß, Hubert Schurrer, Eugen Geiger, Hans-Joachim Hald, Klaus Panni und Benjamin Bernard. Nicht mehr dabei sind Jochen Gloning, Fritz Götz, Kurt Götz, Mario Hofelich, Kathrin Reeb und Manuela Waizmann-Holzinger. Keine Veränderungen gab es bei den Vizebürgermeistern. Erster Stellvertreter ist erneut Johannes Strauß, zweiter Hubert Schurrer.

Ortsvorsteher gewählt

Gewählt wurden zudem die Ortsvorsteher. Im Ortsteil Benzenzimmern übernimmt diese Aufgabe wieder Jochen Bauer (Stellvertreter: Mario Hofelich) und in Dirgenheim Peter Strobel mit Florian Faas als Stellvertreter.

Die Auftaktsitzung der neuen, fünfjährigen Wahlperiode nutzte Danyel Atalay zudem für Ehrungen langjähriger Gemeinderatsmitglieder. Für 20 Jahre kommunale Tätigkeit erhielten Hans-Joachim Held, Klaus Panni und Johannes Strauß die sogenannte „Ehrenstele“ des Gemeindetages Baden-Württemberg. Mit der Ehrennadel des Gemeindetages wurden für zehnjähriges Wirken in der Kommunalpolitik Manuela Waizmann-Holzinger und Kurt Götz ausgezeichnet.

Wichtige Aufgaben auf der Agenda

Rathauschef Atalay beschrieb in einer kurzen Stellungnahme die Aufgaben, die in Kirchheim auf der Agenda stehen und bereits den bisherigen Gemeinderat befasst haben. Er verwies auf Kirchheim als Schwerpunktgemeinde des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) im Rahmen dessen wichtige Handlungsfelder definiert worden seien. Hierzu gehörten die Schaffung von Wohnraum, die Verbesserung der Aufenthalts- und Lebensqualität sowie ein verstärkter Schutz von Natur- und Landschaft.

Innerhalb dieser Bereiche seien bereits verschiedene Maßnahmen umgesetzt oder in Angriff genommen worden. Atalay nannte als Beispiele die Neukonzeption des „Huften-Areals“, die Einweihung des Festplatzes am Rathaus, die Etablierung eines Dorfladens, den Ausbau des Betreuungsangebots am Evangelischen Kindergarten sowie de flächendeckenden Breitbandausbaus. Darüber hinaus habe die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wesentlich zur Energieeinsparung beigetragen, so der Bürgermeister. (bs)