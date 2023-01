Wasserstauwerk beschädigt: 2800 Euro Schaden

Das Wasserstauwerk an einer Mühle in Niederaltheim wurde beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat nach Angaben der Polizei ein Wasserstauwerk in Niederaltheim beschädigt. Die Tat bei dem Werk an der Frohnmühle ereignete sich den Angaben nach zwischen Samstag, 14. Januar, und Samstag, 21. Januar. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2800 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

