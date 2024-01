Nördlingen

10saitig & Band in Nördlingen: Es groovt, wo es sonst still ist

Plus 10saitig & Band lassen in Nördlingen einen Ort erklingen, an dem es sonst ruhig zugeht. Mit seiner Kreativität zieht das Quartett das Publikum in seinen Bann.

Von Maximilian Bosch

Es kommt nicht allzu oft vor, dass es in der Nördlinger Stadtbibliothek nicht still, sondern laut zugehen soll. Und wenn es dazu kommt, ist anzunehmen, dass Daniel Feldmeier dahintersteckt. Der aus Reimlingen stammende Schlagzeuger mit Wohnsitz in Würzburg hat mit "10saitig & Band" eine interessante Gruppe aus Franken mit nach Nördlingen gebracht, die am Samstagabend circa 110 Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren abwechslungsreichen Kompositionen begeisterte. Mit ihren Kompositionen aus Folk, Klezmer, Gypsy Swing und Balkanrhythmen sowie einigen poppigen Liedermacher-Stücken bewies 10saitig eine beeindruckende Vielseitigkeit.

10saitig ist eigentlich ein Duo aus dem Raum Würzburg, bestehend aus Thomas Buffy (Violine) und Benjamin Haupt (Gitarre). Nach eigener Aussage spielen die beiden ihren Genre-Mix gerne in Kirchen, Kellern, Clubs und Weinbergen, aber auch mal spontan auf der Straße. Sabrina Damiani (Kontrabass) und Daniel Feldmeier (Schlagzeug, Musikschullehrer und Lehrbeauftragter an der Uni Würzburg) ergänzen das Duo und fügen ihm einen Hauch mehr Groove und Tiefgang hinzu – und das kam an in der Stadtbibliothek.

