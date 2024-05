13-jährige Mädchen stehlen in Drogeriemarkt

Der Ladendetektiv stoppte die drei Jugendlichen bei ihrer Diebestour.

Drei 13-jährige Mädchen haben am Montag versucht, Kosmetikartikel in einem Drogeriemarkt in Nördlingen zu stehlen. Die Mädchen wurden laut Polizei dabei beobachtet, wie jede von ihnen verschiedene Produkte in die eigenen Taschen steckte, diese aber an der Kasse des Marktes in der Raiffeisenstraße nicht bezahlten. Der Ladendetektiv informierte die Polizei Nördlingen über den Diebstahl. Die Mädchen wurden im Anschluss der Anzeigenaufnahme an die Eltern übergeben. (AZ)