17-Jähriger flieht nach Schlägerei in Nördlingen und wird festgenommen

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung einen jungen Mann. Als die Beamten ihn finden, treffen sie auf einen 20-Jährigen, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Am Donnerstag kam es in Nördlingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 28-Jährigen. Wie die Polizei berichtet, wurde der 28-Jährige von dem 17-Jährigen gegen 21 Uhr in der Hofer Straße absichtlich mit einem Fahrrad attackiert. Als der 28-Jährige weglief, verfolgte ihn der 17-Jährige und beleidigte ihn. Der 28-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Noch während des Telefonats mit den Beamten schlug der Jüngere zu.

Er traf den 28-Jährigen im Gesicht und zerbrach dessen Brille. Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Wenig später konnte er von der Polizei aufgespürt werden. Da der 17-Jährige bei einem Alkoholtest einen Wert von etwa 2 Promille hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Dem 17-Jährigen droht nun ein Strafverfahren. In der Personengruppe, in der der Täter identifiziert wurde, befand sich zudem ein 20-Jähriger, der mittels Haftbefehl gesucht wurde. Der junge Mann wurde von den Beamten festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (AZ)