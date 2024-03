Nördlingen

vor 36 Min.

350 Jahre alte Brücke: Wird dieses Nördlinger Denkmal abgerissen oder nicht?

Plus Die Brücke an der Neumühle ist die älteste der Altstadt. Jetzt wird über ihren Abriss diskutiert. Dabei hatte die Stadtverwaltung diesen zunächst nicht vorgeschlagen.

Von Martina Bachmann

Schon einmal sollte die historische Brücke an der Neumühle abgerissen werden. Vor rund zehn Jahren sei das gewesen, erinnert sich Stadtheimatpfleger Dr. Wilfried Sponsel: "Da habe ich damals schon deutlich den Finger gehoben." Denn die Brücke sei nicht nur aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, sondern auch ein Einzeldenkmal. In der Frage Abriss oder nicht spielt deshalb auch das Landesamt für Denkmalpflege eine wichtige Rolle. Doch es gibt offenbar zwei unterschiedliche Stellungnahmen aus dem Amt.

Wie berichtet, ging es kürzlich in einer Sitzung des Bauausschusses des Nördlinger Stadtrates um die Frage, wie es mit der historischen Brücke weitergehen solle. Ein Abriss steht im Raum, denn die Brücke ist in einem schlechten Zustand. Schon seit 2013 ist sie für den Fahrzeugverkehr gesperrt, ein Poller wurde auf ihr installiert. Ein Ingenieur stellte den Stadträtinnen und Stadträten in der Sitzung vor, dass es durchaus Sinn machen würde, das Einzeldenkmal abzureißen und durch eine neue, optisch ähnliche Brücke zu ersetzen. Denn diese wäre dann nicht nur barrierefrei, sie würde auch die Überfahrt schwerer Fahrzeuge zulassen – wie etwa die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Nördlingen. Der Weg über die Brücke, so wurde in der Sitzung argumentiert, könnte bei einem Brand wichtig werden, sofern die andere Zufahrt von der Stadtmauer aus beispielsweise wegen Bauarbeiten gesperrt ist.

