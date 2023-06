41-Jährige fährt mit 1,5 Promille durch Nördlingen

Am Sonntagabend gerät eine Autofahrerin in eine Polizeikontrolle: Ein Alkoholtest bestätigt die Vermutung der Polizisten. Für die Frau hat das Konsequenzen zur Folge.

Eine 41-jährige Autofahrerin ist am Sonntag um 22.40 Uhr in Nördlingen von der Polizei angehalten worden. Wie die Polizei berichtet, stellten die Beamten am Bleichgraben bei der Frau Alkoholgeruch fest. Bei einem Alkoholtest wurde ein Wert von 1,5 Promille gemessen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Frau erhält eine Strafanzeige. (AZ)

