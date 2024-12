414 Euro für die Palliativstation Nördlingen

Vor Kurzem hielt Sonja Hofmann einen interaktiven Vortrag mit dem Titel „Glücklich sterben – wie wir ein erfülltes Leben führen und den Tod bewusst gestalten können“. Nun konnte sie den Wertschätzungsbeitrag in Höhe von 414 Euro der interessierten ZuhörerInnen dem Förderverein für die Palliativstation am Stiftungskrankenhaus Nördlingen überreichen. Sie unterstützt hier bewusst insbesondere individuelle Bedürfnisse schwer kranker Menschen im Landkreis Donau Ries während deren Aufenthalt auf der Palliativstation, so z.B. Musik- und Kreativtherapie. Der Vortrag fand in der Aussegnungshalle des Städtischen Friedhofs Donauwörth statt und zog ein interessiertes Publikum an. Hofmann, Trauerbegleiterin und Autorin, beleuchtete in ihrem Vortrag, wie ein bewusster Umgang mit der Endlichkeit zu einem erfüllten Leben beitragen kann. Sie sprach darüber, wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit Themen wie Abschied, Trauer und Sterben auseinanderzusetzen, um das Leben intensiver zu schätzen. Ein besonderer Schwerpunkt lag darauf, den Tod nicht als Tabu zu betrachten, sondern als natürlichen Teil des Lebens zu akzeptieren. Durch bewegende persönliche Geschichten, praktische Übungen und schriftliche Impulse gab Hofmann den Zuhörern Werkzeuge an die Hand, um Ängste vor dem Tod zu überwinden und den eigenen Lebensweg bewusster zu gestalten. Sie ermutigte dazu, wertvolle Beziehungen zu pflegen, Versöhnung zu suchen und ein Leben zu führen, das den eigenen Werten entspricht. Der Vortrag wurde von den ca. 70 TeilnehmerInnen als bereichernd und inspirierend empfunden und regte zu tiefgründigen Gesprächen an. Viele Besucher äußerten den Wunsch, sich intensiver mit den angesprochenen Themen zu beschäftigen.

