60-jähriger Autofahrer in Nördlingen ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch in Nördlingen stellt sich heraus, dass ein Autofahrer nur mit ungültiger ausländischer Fahrerlaubnis unterwegs ist.

Ein 60-Jähriger ist mit seinem Auto und Anhänger am Mittwoch zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Gegen 13.50 Uhr stellten Polizeibeamte dabei fest, dass der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 60-Jährige konnte zwar eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen, diese hatte jedoch laut Polizei in Deutschland keine Gültigkeit mehr. (AZ)

