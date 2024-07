66 Erzieherinnen an der Fachakademie Maria Stern verabschiedet

An der Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern sind insgesamt 66 staatlich anerkannte Erzieherinnen (Bachelor Professional in Sozialwesen) aus zwei verschiedenen Ausbildungswegen und zwei Pädagogische Fachkräfte für Grundschulkindbetreuung feierlich verabschiedet worden. Die Verabschiedung der 43 Erzieherinnen aus der gegliederten dreijährigen Ausbildung (mit zweijähriger beruflicher Vorbildung wie der Kinderpflegeausbildung) sowie der Pädagogischen Fachkräfte für Grundschulkindbetreuung war am 19. Juli.

Der ökumenische Gottesdienst in Wemding trug das Motto „Spuren hinterlassen – neue Wege gehen“. Pfarrerin Marie-Christin Heider ging darauf ein, dass die Absolventen in ihrem Anerkennungsjahr Spuren bei den Kindern hinterlassen haben und dass auch die Ausbildung Spuren bei den Studierenden hinterlassen hat.

Gudrun Gebert-Löfflad spricht von Kitas als unschätzbarem Wert

Schulleiter Dr. Timo Meister sagte, dass die Erzieherinnen „Spurenmacher“ für die ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen sein werden. Die dritte Bürgermeisterin der Stadt Nördlingen, Gudrun Gebert-Löfflad, sprach von Kitas als einem Berufsfeld, das von unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft sei. Sie dankte den Erzieherinnen für ihre Hingabe und ihre Bereitschaft, die Zukunft der Kinder zu sichern. Für die Absolventinnen hielt Sandra Deubler die Abschlussrede, wobei sie auf anspruchsvolle Prüfungen, aber auch auf schöne und wertvolle Momente des Schullebens einging. Als Jahrgangsbeste wurden geehrt: Christina Loi (1,0), Ida Kappler (1,17) und Anna Proyer (1,22).

Die Absolventen der OptiPrax-Klasse der Fachakademie. Foto: Matthias Link

Die Verabschiedung von 23 Erzieherinnen und Erziehern des praxisintegrierten Ausbildungswegs, der OptiPrax-Klasse, fand am 23. Juli statt. Dieser dreijährige Ausbildungsweg hat das (Fach-)Abitur zur Voraussetzung. Die ganze Klasse, die zur Prüfung angetreten war, hatte bestanden. Die Auszubildenden waren zwei Tage in der Woche an der Schule und drei Tage in der Krippe, im Kindergarten oder im Hort. Der ökumenische Abschiedsgottesdienst in St. Salvator stand unter dem Motto des Bibelverses aus Jesaja 40,31: „aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden“; Stadtpfarrer Benjamin Beck, der katholische Theologe Martin Gera und Pfarrerin Marie-Christin Heider zelebrierten den Gottesdienst gemeinsam. Im anschließenden weltlichen Teil der Feier in der Turnhalle sprach Dr. Timo Meister über Gandhis Wort „Sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst.“ Als Jahrgangsbeste wurden geehrt: Corinna Kraft (1,45), Jessica Krohe (1,46) und Carina Knop (1,52). Die Abschlussrede der Absolventen hielten Corinna Kraft und David Hesselt, dabei dankten sie auch den Lehrern. (AZ)