72-jährige Radfahrerin verletzt sich bei Unfall mit Auto in Nördlingen

Eine Autofahrerin möchte in Nördlingen aus dem Kreisverkehr fahren, als sie eine Fahrradfahrerin übersieht. Bei der Kollision verletzt sich die Radfahrerin.

Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend in Nördlingen mit einer 72-jährigen Fahrradfahrerin kollidiert. Wie die Polizei berichtet, kam es um 20.45 Uhr in der Adamstraße am Kreisverkehr zur Bürgermeister-Reiger-Straße zu einem Verkehrsunfall. Die Autofahrerin wollte im Kreisverkehr in die Bürgermeister-Reiger-Straße ausfahren, als sie mit der Fahrradfahrerin, die sich ebenfalls im Kreisverkehr befand, kollidierte. Diese zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. (AZ)

