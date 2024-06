Nördlingen

84-Jähriger verwechselt Gas- und Bremspedal

Ein 84-Jähriger will am Freitagmorgen vorwärts am Brettermarkt einparken. Offenbar verwechselt er jedoch das Gaspedal mit der Bremse und fährt gegen eine Eingangstüre.

Beim vorwärts einparken am Brettermarkt am Freitagmorgen soll nach Angaben der Polizei ein 84-Jähriger offenbar das Gaspedal mit der Bremse verwechselt haben. Demnach fuhr der Mann gegen 8.15 Uhr über einen Bordstein in die Eingangstüre eines Büros. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro. (AZ)

