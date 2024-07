Abschlussfeier an der Realschule Maria Stern

Die feierliche Verabschiedung von 85 Absolventinnen und Absolventen der Realschule Maria Stern Nördlingen fand in der schuleigenen, festlich geschmückten Turnhalle statt. Voraus ging ein ökumenischer Gottesdienst in der St. Salvator Kirche, der von der Schulband mit Musiklehrer Thomas Pichl sowie von den Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler mit ihren Religionslehrkräften gestaltet wurde. Dabei machte Monika Cichon-Baumgärtner deutlich, dass Freiheit als ein Geschenk Gottes verstanden werden darf und zu den Menschenrechten zählt, dass aber die neugewonnene Freiheit für die Absolventinnen und Absolventen auch neue Verantwortung bedeutet. Vor der anschließenden Zeugnisvergabe gratulierten Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner, die Vorsitzenden des Elternbeirats und des Freundeskreises der Realschule und Schulleiter Andreas Kiesl mit kurzweiligen und motivierenden Reden den Jugendlichen. Die Verleihung der Zeugnisse durch Realschulkonrektor Christian Roßkopf und Schulleiter Andreas Kiesl war der Höhepunkt der stimmungsvollen Feier, die die Schulband mit Thomas Pichl musikalisch bereicherte. Am Ende des schönen Abends gab es bei einem Umdruck im Pausenhof noch Zeit für Gespräche und Erinnerungsfotos mit den glücklichen Absolventinnen und Absolventen sowie deren stolzen Familien.

Simone Wiedemann