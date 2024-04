Am Mittwoch kann man in Nördlingen mit der Polizei Kaffee trinken

Die Polizei veranstaltet die Aktion "Coffee with a Cop". Bürgerinnen und Bürger sollen so mit der Polizei ins Gespräch kommen können.

Im Rahmen des 7. Länderübergreifenden Sicherheitstages findet am Mittwoch, 17. April, die Aktion „Coffee with a cop“ in Nördlingen statt. Polizistinnen und Polizisten der Polizeiinspektion Nördlingen laden laut einer Mitteilung die Bevölkerung auf einen Kaffee ein. Die Aktion werde erstmalig in Nördlingen stattfinden und gebe den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, direkt mit „ihrer Polizei“ in Kontakt zu treten.

Dabei soll in angenehmer Atmosphäre Zeit für Gespräche zu aktuellen oder allgemeinen Themen sein. Die Aktion „Coffee with a cop“ findet zwischen 11 und 16 Uhr am Marktplatz bei der St.-Georgskirche statt. (AZ)