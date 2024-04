Ampelschaltung falsch gedeutet - Unfall mit 25.000 Euro Schaden

Eine Ampel schaltet sich ab und stellt auf gelbes Blinklicht um – eine Autofahrerin denkt aber, es wird Grün und fährt los.

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Dienstag gegen 18.45 Uhr ereignet. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Voltzstraße in Nördlingen. An der Kreuzung zur Oskar-Mayer-Straße hielt die Frau zunächst an, da die Ampel Rotlicht zeigte. Beim Warten schaltete sich laut Polizeibericht allerdings die Ampel aus und ging in ein gelbes Blinklicht über. Dies habe die Frau falsch gedeutet, sie dachte, die Ampel schalte auf Grün und sie fuhr den Angaben nach ohne zu Schauen in den Kreuzungsbereich ein. Dadurch übersah sie einen stadteinwärts fahrenden 21-jährigen vorfahrtsberechtigten Autofahrer und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. (AZ)