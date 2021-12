Nördlingen

Auftakt im Messerstecher-Prozess: Das wird den Angeklagten vorgeworfen

Mit einem Messer wurde ein Mann in Nördlingen attackiert: Jetzt stehen zwei Täter in Augsburg vor Gericht.

Plus Zwei Männer stehen derzeit in Augsburg vor Gericht. Sie sollen drei Personen in Nördlingen massiv verletzt haben - einen Mann sogar mit einem Messer.

Von Michael Siegel

Vor Gericht verantworten müssen sich in diesen Wochen zwei Männer, die in den Jahren 2020 und 2021 teils gemeinschaftlich drei Personen in Nördlingen massiv verletzt haben sollen. Gefährliche Körperverletzung lautet der Tatvorwurf, der die beiden für mehrere Jahre ins Gefängnis bringen könnte. Die Angeklagten äußerten sich zu Beginn des Verfahrens nicht zu den Tatvorwürfen.

