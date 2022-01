Auto am Hafenmarkt beschädigt: 1500 Euro Schaden

Ein Opel wurde von einer unbekannten Person in Nördlingen beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Auto ist zwischen Donnerstag, 30. Dezember 2021, und Montag, 3. Januar 2022, in Nördlingen Am Hafenmarkt beschädigt worden. Eine bislang unbekannte Person stieß laut Polizeiangaben mit ihrem Pkw gegen die Fahrerseite des roten Opel Astra und verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.

Im Anschluss flüchtete der Täter oder die Täterin ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, wie die Beamten schreiben. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)